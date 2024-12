Livinho lança parceria com rapper americano Lil Pump na faixa “Coração de Pedra”

Tem parceria internacional nas plataformas de áudio, e o responsável não poderia ser outro. O brabo tem nome: MC Livinho! E para sua nova track, “Coração de Pedra”, o artista conta com a parceria de um dos nomes mais proeminentes do rap norte-americano, o rapper Lil Pump. A faixa, que chegou em todas as plataformas de áudio no dia 28 de novembro pela GR6 – ouça aqui -, tem produção assinada pelo DJ Matt D. Além de Lil’ Pump, o lançamento chega ainda com feats de peso da cena urbana nacional – MC GP, MC Marks, MC Kadu, Igão e MC Davi – e com clipe no canal oficial de Livinho no YouTube – assista aqui.

Sobre a colaboração internacional, Livinho comenta: “É muito gratificante quando a gente olha pra nossa trajetória, pra história da nossa carreira, e vê de onde a gente saiu e onde está hoje. E essa parceria com o Lil Pump representa muito isso. Sei que tenho um corre de respeito e isso não depende da aprovação estrangeira. Mas a música é uma linguagem universal. Então, ter um grande rapper americano nessa faixa, feliz por estar fazendo parte do projeto, ao lado de outros camaradas da cena brasileira, me deixa muito realizado e com sede de ir sempre mais longe.”

Com pouco mais de oito minutos, a track traz versos de todos os MCs embalados por um beat sensual e envolvente. A letra fala da relação com uma mulher, em um contexto de traplife, que envolve sucesso, dinheiro e símbolos de ostentação. “Acaba sendo uma vivência bem parecida essa, de funkeiro e rapper, independente de onde você seja e esteja, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. É muita viagem, festa, grana, mas também muita noite virado fazendo show, muito tempo longe de casa, muita gente querendo tirar proveito do resultado do nosso trabalho – porque é trabalho, e trabalho sério, que exige esforço, compromisso e a cabeça no lugar. Então acho que cada um, à sua maneira, trouxe isso pras rimas”, explica o artista.

O clipe, por sua vez, é dividido em blocos e conta com a participação de Livinho e todos os feats convidados, incluindo Lil Pump – que atualmente soma quase 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 14 milhões de seguidores no Instagram. A narrativa se desenrola em torno de uma mulher linda e misteriosa que, no decorrer do filme, tem encontros com cada um dos artistas separadamente, sem que eles saibam que que estão todos sendo vítimas de um golpe aplicado pela personagem. Com estética de curta-metragem, e direção assinada por Renan França, a produção audiovisual aposta em uma fotografia cinematográfica e foi pensada sob medida para traduzir a atmosfera da faixa.

Oliver Decesary Santos – nome de batismo de MC Livinho – ostenta uma carreira repleta de hits, como “Fazer Falta”, “Novidade na Área” e “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola” e “De Copão na Mão” . A track “Coração de Pedra” chega como a mais nova grande aposta da carreira do artista, que acumula números grandiosos nas plataformas de áudio, vídeo e redes sociais: são 10,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 3,2 milhões de inscritos e 831 milhões de views no YouTube e mais de 13,4 milhões de seguidores no Instagram.

“Coração de Pedra” – MC Livinho

Lançamento GR6 – 28 de novembro/2024