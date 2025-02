Liverpool vence Newcastle e chega a 13 pontos de vantagem na liderança da PL

Na noite desta quarta-feira (26), o Liverpool consolidou sua posição de liderança na Premier League ao vencer o Newcastle por 2 a 0 em Anfield, durante a 27ª rodada do campeonato. Sob o comando do técnico Arne Slot, os Reds mostraram um desempenho sólido que os mantém na ponta da tabela.

Os gols da partida foram anotados pelos jogadores Dominic Szoboszlai e Alexis Mac Allister, contribuindo para a importante vitória do Liverpool. Com esse resultado, a equipe alcançou 57 pontos, estabelecendo uma vantagem de 13 pontos sobre o vice-líder Arsenal. Essa diferença se ampliou após o Arsenal ter empatado com o Nottingham Forest na mesma data.

A derrota representou um revés significativo para o Newcastle, que luta pela classificação à próxima edição da UEFA Champions League. Atualmente, a equipe de Bruno Guimarães e Joelinton ocupa a sexta posição na tabela, somando 44 pontos.

Nos próximos compromissos, o Newcastle enfrentará o Brighton no sábado (2), em um duelo válido pela Copa da Inglaterra. Por sua vez, o Liverpool terá um final de semana livre, retornando aos gramados na próxima quarta-feira (6) para enfrentar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Champions League, em uma partida que promete ser desafiadora fora de casa.