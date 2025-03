Liverpool mantém liderança com vitória convincente sobre Southampton

O Liverpool consolidou sua posição de liderança na Premier League ao derrotar o Southampton por 3 a 1, em uma partida realizada no Anfield, válida pela 28ª rodada do campeonato. A equipe anfitriã mostrou sua força ao reagir rapidamente após um início adverso, marcando dois gols em apenas oito minutos.

Os gols da vitória foram anotados por Darwin Núñez e Mohamed Salah, que balançou as redes em duas ocasiões. O único gol do Southampton foi marcado por Smallbone, mas não foi suficiente para evitar mais uma derrota, mantendo a equipe na última colocação da tabela.

Com essa vitória, o Liverpool alcança a marca de 70 pontos e mantém uma impressionante sequência de 25 jogos sem perder. A equipe se aproxima do seu 20º título na Premier League, demonstrando um desempenho sólido e consistente ao longo da temporada.

A próxima partida do Liverpool será crucial, pois enfrentará o Paris Saint-Germain na terça-feira (11) pela Liga dos Campeões. No jogo de ida, os Reds conseguiram uma vitória apertada por 1 a 0 e buscarão garantir a classificação em casa.

Por outro lado, o Southampton continua a luta contra a zona de rebaixamento, permanecendo com apenas 9 pontos após 28 partidas. O próximo desafio para a equipe será contra o Wolverhampton, no próximo sábado (15), onde eles esperam iniciar uma reação para deixar a lanterna do campeonato.