Liverpool empata com Manchester United e vê Arsenal assumir a liderança do Inglês

O Liverpool não fez uma grande exibição neste domingo e ficou no empate sem gols com o Manchester United, no Anfield, pela 17ª rodada. Com isso, o Arsenal assume definitivamente a liderança do Campeonato Inglês.

Com o empate, o Liverpool terminou a rodada em segundo lugar, com os mesmos 38 pontos do Aston Villa, em terceiro. O líder é o Arsenal, com 39. O Manchester City, com 34, é o quarto. Já o Manchester United caiu para o sétimo lugar, com 28, fora da zona de classificação para os torneios europeus.

O domínio do primeiro tempo foi todo do Liverpool, que chegou a ter 15 finalizações, contra apenas duas do United. A tática, no entanto, era clara. Enquanto o time da casa buscou o gol em todo o momento, o rival apenas se defendeu.

Com Luis Díaz, Darwin Núñez e Salah apagados, o Liverpool não conseguiu encaixar o último passe e arriscou apenas em arremates de fora da área, ou em cruzamentos para dentro da área. Em uma delas, Onana fez grande defesa na cabeçada de Van Dijk.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo. O Liverpool pressionou, principalmente em lances com Salah e Alexander-Arnold, mas Onana acabou salvando o United, que recuou de vez no final e acabou conseguindo confirmar um ponto fora de casa.

O Manchester United volta a campo no sábado, às 9h30, diante do West Ham, no Olímpico de Londres. No mesmo dia, às 14h30, o Liverpool tem pela frente o líder da competição, o Arsenal, novamente no Anfield.

