LIVE! expande atuação com inauguração de loja no Iguatemi Alphaville

A LIVE!, marca referência em moda fitness, segue em estratégia de expansão e consolida sua presença em Barueri com a inauguração, no último sábado (31/08), de uma nova loja no Iguatemi Alphaville. Fundada em 2002 pelo casal Joice e Gabriel Sens, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a marca prima pela qualidade, estilo, tecnologia e funcionalidade e nasceu com o objetivo de inspirar as pessoas a levar uma vida mais ativa, saudável e feliz. A empresa tem como missão entregar os melhores produtos quando se trata de moda fitness do Brasil.

A nova loja da marca no Iguatemi Alphaville está localizada no Piso Tocantins. Com um espaço de 93 m², ela estará estrategicamente posicionada para atrair clientes. “Temos muita sinergia com o grupo Iguatemi. O bairro de Alphaville segue em crescimento e queremos estar mais próximos do público para oferecer produtos de qualidade. O próprio shopping é referência na região e estamos muito animados com essa parceria”, destaca Gabriel Sens, CEO da LIVE!.

