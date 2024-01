Litoral Norte de São Paulo tem programação recheada de eventos para este verão

O verão no Litoral Norte de São Paulo é uma época vibrante, atraindo turistas de diferentes partes do Brasil e do mundo em busca de suas paisagens deslumbrantes e a atmosfera acolhedora. Com suas praias de areia dourada, águas cristalinas e uma biodiversidade rica, as cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo — Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba — oferecem um leque variado de atrações que prometem enriquecer a experiência de cada visitante.

Desde tranquilas vilas de pescadores, passando por trilhas em meio à Mata Atlântica até chegar a sofisticados restaurantes com vistas panorâmicas, a região é um mosaico de experiências.

Além das belezas naturais e da infraestrutura que cativa os mais variados perfis de turistas, a região se destaca pelo seu calendário cultural e esportivo durante o verão. Este período do ano se torna especial com a realização de festivais e eventos que celebram a cultura local, a música, o lazer e os esportes.

Cada cidade tem seu charme único, promovendo eventos que vão desde festivais de música ao ar livre, competições de surfe, até tradicionais festas caiçaras que reverenciam as raízes culturais da região. Essa efervescência cultural transforma o verão em uma temporada de descobertas e entretenimento.

O calendário de eventos é um convite a mais para quem busca não apenas relaxar, mas também imergir na cultura e no dinamismo do Litoral Norte. Turistas podem planejar suas viagens de modo a coincidir com eventos que refletem seus interesses, sejam eles voltados para a apreciação musical, artística, esportiva ou gastronômica.

Para ajudar a esse público, o consórcio turístico listou a seguir alguns dos principais eventos que acontecem neste verão nas cinco cidades. Confira:

Bertioga

Carnaval é + Família 2024, de 9 a 12 de fevereiro, com os tradicionais bloquinhos e com as Escolas de Samba da cidade.

O evento marca o retorno dessa comemoração em Bertioga, após uma pausa de dois anos devido à pandemia. Portanto, a expectativa é de oferecer uma rica programação cultural que vai do Centro a Boraceia. Com o Carnaval, a cidade pretende não apenas entreter, mas também aquecer o turismo, impulsionar a economia local e gerar empregos, demonstrando o compromisso em oferecer uma experiência segura, inclusiva e memorável para todos os seus visitantes.

Caraguatatuba

Caraguá Tá Show, até 27 de janeiro

Vem pro Som e Pôr do Som, até 28 de janeiro

Arena Verão Esportiva, até 4 de fevereiro

“Os eventos em Caraguá tem fomentado muito o turismo, atraindo não só turistas como veranistas e moradores. Os shows do Caraguá Tá Show estão sendo um sucesso, com uma média de 20 mil pessoas por evento. Enquanto o Vem pro Som e Pôr do Som têm uma proposta mais intimista, com músicos e artistas locais. O intuito é promover a cultura e fazer com que o público aprecie os nossos pontos turísticos com uma programação diferenciada”, destaca o secretário adjunto de turismo de Caraguatatuba, Rodrigo Tavano.

Ilhabela

Festival de Verão Viva Ilhabela, de 20 de janeiro a 9 de fevereiro

Carnaval, de 9 a 13 de fevereiro

Ilhabela Bossa & Choro, de 23 a 25 de fevereiro

“O turista é o nosso principal ativo, o que faz a roda da economia girar, do artesão ao dono de supermercado. A nossa indústria é o turismo e por isso precisamos manter a cidade sempre atrativa e nosso rico calendário de eventos é resultado do comprometimento de nossa gestão no fomento ao Turismo”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, Harry Finger.

São Sebastião

Festival de Verão de São Sebastião, até 27 de janeiro

Carnaval, de 9 a 13 de fevereiro

Festival Gastronômico Caiçara, de 14 a 17 de março

“Durante todo o ano, realizamos diversos eventos, festivais e atividades culturais de Costa Sul à Norte de São Sebastião, promovendo opções de lazer e entretenimento para os moradores e visitantes. Os eventos também fomentam e aquecem nossa economia local, refletindo na geração de centenas de empregos diretos e indiretos. São eventos para toda a família, feitos com muito carinho, respeito e segurança que todos merecem”, comenta a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo.

Ubatuba

Em Ubatuba, o Carnaval, de 8 a 13 de fevereiro, é o grande destaque da programação de verão.

“O Carnaval em Ubatuba é mais do que uma festa. É um evento que impulsiona o turismo, preserva tradições históricas e fortalece a identidade local. Os blocos de Carnaval adicionam uma camada especial, promovendo a diversidade dos foliões destacando a riqueza cultural da comunidade ubatubense. É uma celebração que une passado e presente, tornando a cidade um destino ainda mais atrativo para esta época do ano”, ressalta o secretário Adjunto de Turismo de Ubatuba, Thiago Ramos.

Bertioga, por fim, também está com planejamento de um calendário recheado de eventos para 2024, porém as datas ainda não foram anunciadas oficialmente. A expectativa é de que sejam anunciados em breve para complementar a oferta de opções de verão no Litoral Norte de São Paulo.