Litoral de SP tem alerta para ressaca e ondas grandes

Depois de uma sequência de dias marcados por forte calor, a chegada de uma frente fria em Santos (SP) favorece a incidência de pancadas de chuva desde a terça-feira de carnaval, dia 13. Conforme a Defesa Civil do município, além da instabilidade climática, o mar também deve ficar bastante agitado nos próximos dias.

A expectativa é de maré alta e ondas que podem chegar até três metros entre o fim da tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 14, até sexta-feira, 16, a baía e no estuário de Santos.

“Na região da baía de Santos, no entanto, há previsão de ondas que podem ultrapassar três metros de altura no fim da tarde de quinta-feira, 15”, de acordo com informações do boletim do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta (NPH-Unisanta), em pesquisa realizada em conjunto com a Defesa Civil de Santos.

Nesta quarta, a chuva é esperada a qualquer período do dia, podendo chegar com intensidade forte em alguns momentos, de forma persistente e acompanhando raios. “O calor deve ser mais ameno e as precipitações podem continuar ao longo da quinta-feira, 15, mas em menor quantidade”, de acordo com o órgão municipal.

Ainda segundo o meteorologista da Defesa Civil do município, Franco Cassol, são esperados de 45 a 90 milímetros de chuva. “Esse volume seria o acumulado dos três dias de chuva, incluindo entre terça e quinta-feira, embora o maior volume seja desta quarta-feira.”

Estado de atenção para ressacas

Segundo o Plano Municipal de Contingência para Ressacas e Inundações de Santos, o estado é de atenção por causa da previsão de altura significativa das ondas, entre dois e três metros, podendo evoluir para “alerta” caso ultrapasse os três metros, conforme estimativa prevista para quinta-feira.

“Se as previsões oceanográficas se confirmarem, não são esperados impactos em estruturas urbanas costeiras de Santos devido à intensidade e direção preferencial das ondas”, acrescenta o boletim do NPH-Unisanta.

Neste período, a Defesa Civil de Santos orienta que as pessoas evitem a prática de esportes náuticos e fiquem atentas aos carros estacionados em garagens subterrâneas.

Veja a previsão do tempo para Santos nos próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

Quarta-feira: entre 23ºC e 28ºC;

Quinta-feira: entre 21ºC e 26ºC;

Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo disse que nas últimas 12 horas foram registrados acumulados de chuva em todo o território paulista, que variaram entre 50mm e 165mm. Em Santos, foi de 58mm.