Litoral de São Paulo deve movimentar quase R$ 10 bilhões nas férias de verão

A temporada de férias em São Paulo deve atrair cerca de 4 milhões de turistas para o litoral de São Paulo, sendo um importante gerador de empregos e renda. Os dados são do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Governo de SP, que estima que a maior parte destes visitantes deve se concentrar na Baixada Santista, onde são aguardadas 2,9 milhões de pessoas. As cidades do Litoral Norte, por sua vez, devem atrair mais 1,1 milhão de pessoas até o fim de janeiro.

Calcula-se que esses turistas e excursionistas que visitam o litoral paulista devam gerar uma movimentação financeira direta de mais de R$ 9,6 bilhões, de acordo com o CIET. “Com boa conectividade terrestre e aeroportos próximos, São Paulo se sobressai pela logística e qualidade de atrativos, o que tem gerado uma movimentação de turistas recorde a cada ano”, afirma o secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Apenas na virada do ano, são esperados por volta de um milhão de visitantes no litoral paulista. A Baixada Santista deve receber 700 mil visitantes de outras localidades no Réveillon. Já o Litoral Norte, em torno de 300 mil turistas e excursionistas na passagem de ano.