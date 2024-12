Litoral de São Paulo apresenta 18 praias impróprias para banho, alerta CETESB

O mais recente levantamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) revela que, neste domingo (22), 18 praias do litoral paulista estão classificadas como impróprias para banho. Este alerta foi emitido no início do verão, quando muitos frequentadores buscam as praias para desfrutar do sol e do mar.

O litoral norte é a região mais afetada, com 13 praias não recomendadas para o uso, distribuídas entre diversos municípios. A Baixada Santista também apresenta um cenário preocupante, com cinco praias na mesma situação.

Os dados divulgados são parte de um monitoramento contínuo realizado pela CETESB, que verifica a qualidade da água das praias. O próximo relatório será disponibilizado no dia 26 deste mês. A avaliação é fundamentada na análise da presença de bactérias na água, incluindo coliformes termotolerantes, Escherichia coli e enterococos, que indicam a contaminação e os riscos à saúde dos banhistas.

A população é aconselhada a se manter informada sobre as condições das praias antes de planejar suas visitas, especialmente durante o período de alta temporada.

Confira a lista: