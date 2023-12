Literatura, música e exposição fazem parte do cardápio cultural oferecido aos passageiros nesta semana 

A Linha da Cultura, do Metrô de São Paulo, preparou para o mês de dezembro uma variedade de atrações culturais que prometem agradar aos diferentes gostos dos passageiros. Confira!

Na sexta-feira (8), acontece o esquenta para o show de Paul McCartney, na estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha, parada mais próxima ao Allianz Parque, local das apresentações do cantor.

A partir das 18h, os maiores sucessos dos Beatles serão interpretados pelo grupo Nowhere Band, cover da banda britânica. E não para por aí, o público poderá tirar foto em uma faixa de pedestre, criada especialmente para simular a famosa capa do álbum “Abbey Road”. Vale a pena conferir!

Também na sexta-feira (8), um pouco mais cedo, das 11h às 13h, o Metrô, em parceria com o Sesc Belenzinho, leva aos amantes da literatura nacional e da cultura negra, na estação República, da Linha 3-Vermelha, o “Sarau do Binho”, que reúne poetas e interpretes de trechos de livros, poemas de escritores e intelectuais negros. A atividade busca instigar a democratização da Cultura, além de fomentar uma reflexão acerca dos temas levados através dos textos apresentados.

Encerrando a semana com chave de ouro, no sábado (9), a estação Corinthians-Itaquera, da Linha 3-Vermelha, torna-se palco para a exposição “As camisas que a várzea veste”. Esta parceria entre o Metrô, Museu do Futebol e a Rede Globo, possibilita que o público conheça 19 camisas de times de várzea.

Simultaneamente, nos dias 9 e 10 de dezembro, outras 30 camisas serão expostas no Museu do Futebol, próximo à Estação Clínicas, na Linha 2-Verde.

A exposição em homenagem ao futebol amador ficará disponível até o dia 14 de janeiro de 2024, das 4h40 à meia-noite. Não deixe de conferir essas oportunidades culturais incríveis, oferecidas pela Linha da Cultura.