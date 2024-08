Literatura, dança e cinema tomam conta da agenda cultural em Diadema

A programação cultural da segunda quinzena de agosto em Diadema está recheada de eventos para todos os públicos. Os amantes da música, literatura e cinema poderão prestigiar diversas atividades espalhadas pelos equipamentos culturais da cidade.

Quem procura um programa para a criançada pode conferir a contação de histórias da figura folclórica “Bumba, Meu Boi”, que acontecerá no Centro Cultural Serraria, na segunda-feira, 19 de agosto, às 14h, mediada pela Cia Contando História.

O Centro Cultural Diadema recebe o FESTCIMM (Festival de Cinema No Meio Do Mundo), nos dias 25 e 26 de agosto, às 10h. O tema dessa edição, “Territórios Afetivos”, reúne curtas e longa-metragens de cineastas do Grande ABCD, com direito a um debate após as exibições.

Os entusiastas no mundo da música e da dança podem celebrar o dia do samba-rock, com o tradicional baile-show no Centro Cultural Vladimir Herzog no dia 27 de agosto, às 19h. O evento também irá contar com a participação da DJ Guila.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura/cultura-eventos/.

Confira a programação (sujeita a alterações):

16/08 – Sexta-Feira – 20h (Audiovisual)

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro

Projeto Cinema & Café: Audiovisual Em Diversos Formatos: Zé Tonho – 12 anos

O documentário narra o período mais dramático da jornada de um migrante baiano que dedicou sua vida a construir coisas. Após a exibição, haverá um café com bate-papo com o diretor.

17/08 – Sábado – 14h (Música)

Centro Cultural Nogueira

R. Marcos de Azevedo, 240 – Vila Nogueira

Tok Batoque – Livre

Com um trabalho lúdico que inclui poesia, contação de histórias, intervenções cênicas, interação com o público e diferentes ritmos e perspectivas musicais, a banda Tok Batoque traz músicas para as crianças com temas que vão de brincadeiras coletivas ao respeito mútuo.

19/08 – Segunda-Feira – 14h (Contação de Histórias)

Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Bumba, Meu Bom Encantado – 04 anos

A Cia Contando Histórias traz a contação de uma famosa lenda do folclore brasileiro com elementos lúdicos, canções populares e instrumentos musicais. Bumba Meu Boi narra a história de um boi de estimação que teve sua língua transformada em um objeto de desejo de uma grávida.

24/08 – Sábado – 15h30 (Teatro Infantil)

Centro Cultural Eldorado

Av. Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 41 – Eldorado

O Sonho do Rei – Livre

A Cia Contando História une a literatura e a cultura popular com brincadeiras, cantigas de roda e música ao vivo em um espetáculo baseado em um conto indiano, com temas de valorização da educação pela arte e a convivência familiar.

25/08 – Domingo – 10h (Audiovisual)

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro

FESTCIMM: Festival de Cinema No Meio Do Mundo – Livre

A Lab Cimm Diadema se trata de uma masterclass com o cineasta Valério Fonseca sobre cinema autoral.

26/08 – Segunda-Feira – 19h (Audiovisual)

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro

FESTCIMM: Festival de Cinema No Meio Do Mundo – Livre

Neste dia, haverá um painel de debate dos Festivais do ABC presentes no FESTCIMM.

27/08 – Terça-Feira – 19h (Dança)

Centro Cultural Vladimir Herzog

R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

Baile-Show Especial Samba Rock – 16 anos

Celebrando o Dia do Samba Rock, o tradicional baile-show contará com a apresentação dos alunos das oficinas e convidados, com DJ Guila nas pick-ups com o melhor do gênero.

30/08 – Sexta-Feira – 15h (Dança)

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro

Nas Águas do Imaginar – Livre

A Companhia de Danças de Diadema traz uma trupe de artistas que interagem com as crianças através de brincadeiras e músicas narrando a história de uma criança que, ao sonhar, é surpreendida por seres fantásticos que surgem instigando sua imaginação.

31/08 – Sábado – 20h (Dança)

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro

Antropo100: De Cascudo a Eros – 14 anos

O espetáculo da Companhia de Danças de Diadema traz uma dança selvagem acompanhada por um batuque, narrando as histórias por meio dos gestos que transitam entre o cotidiano e o expressivo.