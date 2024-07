Lista dos campeões da 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval

FOTOP

O maior evento de vela oceânica da América Latina terminou neste sábado (27) com as regatas finais da Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval. A 51ª edição da competição, organizada pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI), contou com mais de 100 barcos e 900 velejadores nas raias do Canal de São Sebastião.

Atletas olímpicos como Robert Scheidt, Lars Grael e Samuel Albrecht disputaram as provas ao lado de amadores, profissionais e velejadores que estavam a bordo pela primeira vez. Barcos de vários estados do país e de países vizinhos, como Argentina e Uruguai, estiveram presentes.

Foram realizadas mais de 40 regatas para as cinco classes inscritas na SIVI Daycoval durante os sete dias de competição. O campeonato foi marcado por tempo bom em pleno inverno brasileiro e ventos suficientes para encher as raias de Ilhabela (SP).

Além das regatas, que tiveram início no domingo (21) com a Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil e a Toque-Toque, ambas precedidas pelo Desfile dos Barcos, a SIVI Daycoval promoveu também a EMS Vela do Amanhã, reunindo mais de 170 crianças de 15 projetos sociais da modalidade.

“Foi uma Semana de Vela incrível, com muitas disputas na raia, alto nível técnico, atividades dentro do clube e no Village. Subimos a régua e a expectativa é entregar em 2025 uma SIVI Daycoval ainda melhor. Tivemos a Vela do Amanhã e a Vivência para crianças no Optimist no Yacht Club de Ilhabela para garantir a nova geração nas raias”, disse Damian Pons, diretor de vela do YCI e velejador do Tonka, campeão na C-30.

As equipes foram para a água no último dia com contas em aberto e o sonho de conquistar o troféu de 2024. Com muito sol e ventos de média para baixa intensidade, a regata final foi uma caça aos líderes.

Na classe C-30, citada acima, a única de one-design da SIVI Daycoval, o primeiro lugar ficou com o Tonka (Demian Pons), que teve na tripulação Robert Scheidt, seguido por Relaxa (Thomas Mangabeira) e Loyalt 06 (Alex Leal). Foi um verdadeiro match race entre os dois ponteiros no último ato.

Na ORC Geral, a chamada F1 da vela oceânica, o +Bravíssimo (Luciano Secchin), barco do Espírito Santo, conquistou a 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval com duas vitórias nas provas decisivas, superando os favoritos Crioula 52 (Eduardo Plass) e Phoenix 44 (Mauro Dottori), que completaram o pódio da ORC Geral.

“Foi uma SIVI Daycoval bastante forte tecnicamente, com disputas eletrizantes. Como disse na abertura, a competição tinha tudo para ser de barcos menores e foi isso que rolou! Soubemos velejar com as condições de ventos um pouco mais fracos e extrair o máximo do time”, disse Alfredo Rovere, que faz a proa.

Quem brilhou também em Ilhabela (SP) foi o Pangea (Jorge Carneiro). Após dois segundos lugares em 2022 e 2023, a equipe de Florianópolis não deixou escapar na BRA-RGS. “Ganhamos, legal demais, alta semana de vela, muito bom mesmo, muito bem organizado, excelentes regatas. Ganhamos! Muito feliz! A gente velejou tranquilo, procurou errar o mínimo e a gente veleja há muito tempo junto já, conhece muito bem o barco, que é muito bem medido”.

Na BRA-RGS C, quem ocupou a primeira colocação foi o barco Rainha (Leonardo Pacheco). Na B, Kaluanã (Leonardo Soldon) e, na A e no geral, Pangea (Jorge Carneiro) ficou com o título.

Na RGS Cruiser Geral, Nautico II (San Izidro) terminou em primeiro, com BL3 Urca (Clauberto Andrade) e Pegasus (Lucas Azambuja) em segundo e terceiro, respectivamente.

Já na RGS-Cruiser B, Pegasus (Lucas Azambuja) liderou a classe e, na RGS-Cruiser A, o barco argentino Náutico II (San Izidro) foi o campeão. A RGS–Cruiser C teve BL3 Urca (Clauberto Andrade) no lugar mais alto do pódio.

Por fim, na Clássicos, para veleiros da década de 1970, o geral ficou com o Kameha Meha (Alberto Kunath). A Clássicos C teve como campeão Angatu (André Torrent). Na B, o Vendetta (André Gick) se consagrou com a primeira colocação.

”A vela é um esporte que exige precisão, trabalho em equipe e um profundo respeito pelo mar, valores que também são fundamentais para nós do Daycoval”, Morris Dayan, diretor executivo do Banco Daycoval, patrocinador master da SIVI.

C-30 – 12 regatas

1º Lugar: Tonka | Demian Pons – 67,50 pontos

2º Lugar: Relaxa | Thomas Mangabeira – 66 pontos

3º Lugar: Loyalt 06 | Alex Leal – 63,50 pontos

RGS CRUISER GERAL

1º Lugar: Nautico II (ARG) | Club Nautico San Izidro – 166 pontos

2º Lugar: Bl3 Urca | Clauberto Andrade – 155 pontos

3º Lugar: Pegasus | Lucas Silva Azambuja – 153 pontos

RGS CRUISER A – 9 regatas

1º Lugar: Nautico II (ARG) | Club Nautico San Izidro – 41 pontos

2º Lugar: Nautilus | Aziz Constantino – 33 pontos

3º Lugar: Inaê 50 | Bayard Freitas Filho – 27 pontos

RGS CRUISER B – 9 regatas

1º Lugar: Pegasus | Lucas Silva Azambuja – 42 pontos

2º Lugar: Bl3 Mangalô | Pedro Luiz Rodrigues – 35 pontos

3º Lugar: Bossa Nova | Valéria Ravani – 31 pontos

RGS CRUISER C – 9 regatas

1º Lugar: Bl3 Urca | Clauberto Andrade – 83 pontos

2º Lugar: Cambada 1 | Luis Fernando Giovanini – 70 pontos

3º Lugar: Helios | Marcos Gama Lobo – 68 pontos

RGS CLÁSSICOS GERAL – 8 regatas

1º Lugar: Kameha Meha | Alberto Henrique Kunath – 107 pontos

2º Lugar: Vendetta | André Gick – 104,50 pontos

3º Lugar: Pepa Xix | Manfred Kaufmann – 98 pontos

RGS CLÁSSICOS A – 8 regatas

1º Lugar: Kameha Meha | Alberto Henrique Kunath – 37,50 pontos

2º Lugar: Morgazek | Michele D’Ippolito – 30 pontos

3º Lugar: Aquarius | Jean Roger Peter – 23,50 pontos

RGS CLÁSSICOS B – 8 regatas

1º Lugar: Vendetta | André Gick – 33,50 pontos

2º Lugar: Pepa XIX | Manfred Kaufmann – 32 pontos

3º Lugar: Asteriscus | Luiz Rosenfeld – 26 pontos

RGS CLÁSSICOS C – 8 regatas

1º Lugar: Angatu | André Torrent – 36,50 pontos

2º Lugar: Brazuca | José Rubens Rancho – 32 pontos

3º Lugar: Jão Sereno | Fabiana De Souza – 20,50 pontos

BRA RGS GERAL – 9 regatas

1º Lugar: Pangea | Jorge Caneiro – 209 pontos

2º Lugar: Orion | Victor Fonseca – 191 pontos

3º Lugar: Kaluanã | Leonardo Soldon – 188 pontos

BRA-RGS A – 9 regatas

1º Lugar: Pangea | Jorge Caneiro – 41 pontos

2º Lugar: Zeus | Paulo Fernando Moura – 36,50 pontos

3º Lugar: Sossegado | Marco Hidalgo – 23 pontos

BRA-RGS B – 9 regatas

1º Lugar: Kaluanã | Leonardo Soldon – 108 pontos

2º Lugar: Orion | Victor Fonseca – 106 pontos

3º Lugar: Tanuki | Rafael Terentin – 90 pontos

BRA-RGS C – 9 regatas

1º Lugar: Rainha | Leonardo Pacheco – 89,50 pontos

2º Lugar: Kraken | Rogerio Arccioli – 81 pontos

3º Lugar: Comanda | Sebastian Menendez – 70 pontos

ORC GERAL – 9 regatas

1º Lugar: +Bravissimo | Luciano Secchin – 134,50 pontos

2º Lugar: Crioula 52 | Eduardo Plass – 127,50 pontos

3º Lugar: Phoenix 44 | Mauro Dottori / Fabio Cotrim – 117 pontos

ORC CRUISER – 9 regatas

1º Lugar: +Bravissimo | Luciano Secchin – 75 pontos

2º Lugar: Mago (ARG) | José Nicolas Bartolucci – 64 pontos

3º Lugar: Xamã Andbank | Sergio Klepacz – 56 pontos

4º Lugar: America Del Sur (ARG) | Pablo Maffei – 51 pontos

5º Lugar: Albariño (URU) | Marcelo Cipolina – 50,50 pontos

ORC RACER – 9 regatas

1º Lugar: Crioula 52 | Eduardo Plass – 66 pontos

2º Lugar: Phoenix 44 | Mauro Dottori / Fabio Cotrim – 61 pontos

3º Lugar: Sandokan (ARG) | Carlos Belchior Costa – 60,50 pontos

Super 40 – 7 regatas

1º Lugar: Phytoervas | Marcelo Bellotti – 12 pontos

2º Lugar: Argos | André Sobral – 17 pontos

3º Lugar: King BMW Autostar | Fábio Faccio – 20 pontos

4ª Lugar: Inaê Transbrasa | Bayard Neto- 22 pontos

5ª Lugar Vesper IV | João Marcos Mendes – 35 pontos

Regata por Equipes

1º Lugar: Internacional: Mago (ARG), Nautico II (ARG), Kamehameha – 43 pontos

2º Lugar: Conexão: Sandokan (ARG), Pangea, Armonia (ARG) – 56 pontos

3º Lugar: MykingMorgazek: King BMW Autostar, Morgazek, My Boy – 59 pontos

