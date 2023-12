Lionel Messi: O ícone oficial das novas férias da Royal Caribbean

A Royal Caribbean International anunciou hoje que Lionel Messi, o jogador de futebol mais decorado da história, foi nomeado o Ícone Oficial do mais inovador navio de cruzeiros, Icon of the Seas, o maior do mundo até hoje. A viagem de estreia está agendada para janeiro de 2024 e uma celebração exclusiva será realizada em Miami para dar as boas-vindas a Messi e ao Ícone dos Mares.

Messi, atualmente no Inter Miami CF, campeão da Leagues Cup, alia sua reputação de diversas conquistas à Royal Caribbean, como o ícone escolhido para o Icon of the Seas, que desde sua revelação, em outubro de 2022, tem quebrado recordes de reservas, demonstrando a crescente demanda por experiências de férias que combinam o melhor de todos os mundos, desde retiros na praia até escapadas em resorts e aventuras em parques temáticos.

“Estou emocionado e honrado por me juntar à família Royal Caribbean para celebrar a chegada do revolucionário Icon of the Seas”, disse Lionel Messi, Ícone Oficial da Royal Caribbean International. “O Icon of the Seas redefine as férias em família com características incríveis nunca vistas antes, todas projetadas para criar memórias juntos.”

O papel de Messi como ícone oficial segue o anúncio da parceria inédita entre a Royal Caribbean e o Inter Miami CF, que consolida a posição da linha de cruzeiros como Parceira Principal e Parceira Oficial de Férias do clube. Michael Bayley, presidente e CEO da Royal Caribbean International, destacou que o Icon of The Seas é o resultado de mais de 50 anos entregando férias memoráveis e prevê que a chegada do navio em janeiro de 2024 transformará a indústria de férias.

Como parte da tradição marítima, Lionel Messi participará da icônica celebração de nomeação como ícone oficial, em janeiro de 2024, em Miami, conferindo sua bênção à nova embarcação, sua tripulação e às milhões de famílias que criarão memórias inesquecíveis a bordo do navio, nos anos vindouros.

Seja uma escapada em família, viagem de casal ou aventura com amigos, o Icon of the Seas oferece uma programação abrangente de experiências únicas em oito bairros distintos. Cada bairro é um destino em si, repleto de uma variedade de experiências, entretenimento ao vivo, restaurantes e bares.

“É com grande entusiasmo que compartilhamos esta emocionante notícia sobre Lionel Messi sendo nomeado o Ícone Oficial do Icon of the Seas, que está prestes a transformar as férias em família. Messi, sendo o jogador de futebol mais premiado da história, personifica a excelência e a busca constante pela inovação, valores que refletem integralmente a experiência oferecida pelo Icon of the Seas.”, diz Ricardo Amaral, CEO da R11 Travel, distribuidora exclusiva da Royal Caribbean no Brasil.

Além das atrações a bordo, as férias no Icon of the Seas incluem itinerários de sete noites pelo Caribe Oriental ou Ocidental, visitando destinos paradisíacos como Philipsburg, em St. Maarten; Costa Maya e Cozumel, no México; e Charlotte Amalie, em St. Thomas. Um dia inigualável de emoção está garantido na premiada ilha privativa da Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, nas Bahamas, que, a partir de janeiro de 2024, apresentará Hideaway Beach, o primeiro oásis apenas para adultos. Completo, terá uma praia privativa, piscinas, locais para drinques e petiscos, cabanas exclusivas, música ao vivo e muito mais.