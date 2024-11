Linkin Park retorna triunfante a São Paulo com nova vocalista e álbum emocionante

Na noite de sexta-feira (15), o Linkin Park foi recebido com entusiasmo pelo público de São Paulo, marcando seu retorno ao palco no Allianz Parque. A apresentação foi um marco para a banda, que lançou seu novo álbum, “From Zero”, e iniciou uma nova fase após um hiato desde 2017. Este intervalo ocorreu após a trágica perda do vocalista Chester Bennington. Para ocupar seu lugar, Mike Shinoda, cofundador e líder da banda, escolheu Emily Armstrong, conhecida por sua atuação na banda Dead Sara.

O show de São Paulo destacou tanto clássicos do Linkin Park quanto as novas músicas de “From Zero”. Entre os destaques da noite estava “The Emptiness Machine”, que abriu o show com uma fusão característica de hip hop e metal, cativando uma audiência diversificada. A escolha de Emily Armstrong como vocalista trouxe uma nova dinâmica à banda. Sua presença no palco e sua poderosa voz surpreenderam positivamente o público, evitando comparações diretas com Bennington.

O setlist refletiu o entendimento de Shinoda sobre o impacto dos álbuns iniciais do Linkin Park, “Hybrid Theory” e “Meteora”, na base de fãs. Com seis músicas do álbum de estreia e cinco do segundo, a apresentação foi carregada de momentos emocionantes. Além disso, o show integrou quatro faixas do novo álbum, com a promessa de mais introduções durante a turnê mundial anunciada para 2025.

Encerrando a apresentação com clássicos como “Numb” e “In the End”, a banda reafirmou seu legado no rock contemporâneo. Com o lançamento de “From Zero”, o Linkin Park parece não estar começando do zero, mas sim integrando seu passado icônico com novas sonoridades promissoras.