Linkin Park agita São Paulo com lançamento de música e interação especial com fãs

A banda norte-americana Linkin Park está prestes a realizar uma aguardada apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, marcada para esta sexta-feira (15) e sábado (16). Após um hiato de sete anos, o grupo retorna aos palcos com novidades que prometem surpreender os fãs brasileiros.

Em homenagem ao Brasil, a banda alterou sua logomarca nas redes sociais, adotando as cores verde e amarelo, em uma clara demonstração de carinho pelo país que sempre os acolheu calorosamente. Essa mudança visual antecede o lançamento de seu novo álbum, intitulado “From Zero”, que será revelado juntamente com o início da turnê. Este é o oitavo trabalho de estúdio do Linkin Park e o primeiro após a trágica perda de Chester Bennington, antigo vocalista da banda.

A novidade traz Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain como baterista e co-produtor. Já foram divulgados quatro singles deste novo projeto, sendo “Two Faced” o mais recente. A faixa remete ao estilo dos primeiros sucessos da banda, evocando memórias de canções icônicas como “One Step Closer”.

Como parte das ações promocionais em São Paulo, o Linkin Park realizou uma intervenção urbana projetando mensagens em um edifício na cidade. O conteúdo enaltecia a hospitalidade dos brasileiros e promovia o novo trabalho da banda. A legenda do vídeo publicado no Instagram expressava gratidão: “Obrigado, São Paulo pela recepção calorosa”.

O vínculo entre o Linkin Park e o Brasil é notório, com um dos maiores fã-clubes da banda sediado no país. A última passagem do grupo antes do hiato também ocorreu em São Paulo, reforçando essa conexão especial. O retorno promete ser marcado por fortes emoções para os admiradores brasileiros.

Chester Bennington, cuja memória ainda ressoa entre os fãs, também deixou sua marca em terras paulistanas. Uma das suas últimas publicações nas redes sociais foi uma imagem de um show realizado na cidade. Agora, com novos membros e músicas, o Linkin Park inicia um capítulo promissor em sua trajetória musical, celebrando essa relação duradoura com seus seguidores no Brasil.