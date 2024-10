Liniker faz participação especial no show de Ana Karina Sebastião nesta quarta (9) no Blue Note São Paulo

Liniker, dona de um dos discos mais aclamados do ano, se apresenta nesta semana no Blue Note São Paulo. A artista vai fazer uma participação especial no show de Ana Karina Sebastião, dentro da série “Instrumental Brasileiro”. O evento será nesta quarta-feira, 09, às 20h.

Com curadoria da jornalista e pesquisadora Patricia Palumbo, a série “Instrumental Brasileiro” chega pela primeira vez no Blue Note São Paulo. A cantora Ana Karina Sebastião vai apresentar um repertório variado com músicas autorais, como os seus primeiros singles “Groovin” e “Nega Ninja”, além de composições inéditas que estarão em seu próximo EP. A artista também traz para o show releituras de Dorival Caymmi, Gilberto Gil e Djavan.

Ana Karina vai subir ao palco acompanhada dos músicos: Dennys Silva (percussão), Thiago Souza (Saxofone e sopros), Gabriel Gaiardo (Teclado e piano) e Renato Galvão (Bateria).

SERVIÇO – BLUE NOTE SÃO PAULO

Endereço: Conjunto Nacional – Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Shows: 20h|22h30 (abertura da casa às 19h)

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

