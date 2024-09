Liniker anuncia estreia da turnê de CAJU em parceria com o Coala Music

Liniker compartilhou algumas vezes que ela fez CAJU, seu segundo trabalho-solo, para se divertir. O álbum chegou como um furacão: gerou elogios, memes, engajamento, comoção e MUITOS plays. Foram mais de 30 milhões de streams em apenas 10 dias de lançamento (e até o boné com o título do disco teve todas as unidades colocadas à venda esgotadas em menos de 5 minutos). Após esse primeiro contato com a obra, está chegando o momento de levar a diversão proposta pela cantora e compositora araraquarense para fora do ambiente digital e exponencializar CAJU por meio da catarse que só os shows e o contato ao vivo conseguem proporcionar. A turnê de CAJU será resultado de uma parceria de Liniker com o Coala Music (ecossistema que tem como objetivo potencializar a música brasileira e nome responsável pelo Coala Festival), sendo que a estreia do espetáculo acontecerá em São Paulo, no dia 8 de novembro, no Espaço Unimed. No dia 5 de setembro, quinta-feira, os ingressos estarão disponíveis no site da Ticket360 (acesse aqui).



“Eu fiquei emocionada pela maneira que o público recepcionou CAJU. É um disco longo e que não obedece às regras do mercado, com músicas e instrumentais extensos. Já estou na fase de concepção do show e acho que os fãs também serão surpreendidos pela experiência de CAJU ao vivo. Não vejo a hora desse encontro”, comenta Liniker. “Cantei a faixa-título em uma apresentação na semana de lançamento do álbum e todo mundo sabia a letra inteira. Até a estreia da turnê, que vai rodar o Brasil, as músicas vão ficar ainda mais latentes na vida das pessoas. Será algo grandioso“, promete.



A parceria de Liniker com o Coala Music surge para tornar o momento do ao vivo ainda mais especial. Responsável pelo Coala Festival e pelas bem-sucedidas turnês da banda O Terno e do rapper BK’, o Coala Music é reconhecido por fortalecer a música brasileira, priorizando a arte e os projetos que ajudam a delinear o que é a verdadeira cultura do país. “Estamos muito animados com essa parceria e a possibilidade de produzir a turnê de uma das maiores artistas do Brasil na atualidade, ainda mais se tratando dessa obra prima que é CAJU. O Coala Music sempre teve um olhar humano e de longo prazo na relação com o público e com os artistas. A confiança da Liniker e de toda equipe no nosso trabalho mostra que estamos no caminho certo”, diz Victor Senedesi, diretor das áreas de Management e de Turnês do Coala Music.



Em breve, Liniker anunciará as primeiras datas da turnê de CAJU e aí, sim, será a hora de decorar quantos shows a artista tem em sua agenda!



SERVIÇO

Liniker @São Paulo

Data: 8 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Local: Espaço Unimed – R. Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP

Venda de ingressos: A partir de 5 de setembro, no site da Ticket360 (acesse aqui)