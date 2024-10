Liniker anuncia abertura de vendas para a turnê de CAJU

A experiência de ouvir as músicas de CAJU nos fones de ouvidos ou em festas já foi vivida pelo público muitas vezes desde o lançamento do álbum, em agosto. Mas algo único está a caminho: a oportunidade de ir ao show do disco e ver Liniker, ao vivo, interpretando todas as músicas da tracklist. Após esgotar os ingressos das três apresentações em São Paulo, marcadas para os dias 8, 13 e 19 de novembro, no Espaço Unimed, a cantora e compositora abre a venda para outras datas da turnê nacional de CAJU, com a seguinte agenda confirmada: 30 de novembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro; 7 de dezembro, na Live Curitiba, em Curitiba; 13 de dezembro, no Teatro Guararapes, em Recife; 23 de janeiro, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre; 25 de janeiro, no BeFly Hall, em Belo Horizonte; e 29 de janeiro, na Concha Acústica, em Salvador. É possível conferir o serviço e a abertura de vendas de cada local ao fim deste texto.

Com direção musical de Fejuca e direção artística de Liniker e Celso Bernini/Studio STAGE, a turnê de CAJU é realizada pela BREU ENTERTAINMENT em parceria com o Coala Music e Estrella Galicia é a cerveja oficial do evento.

Liniker promete transportar o público diretamente para o dia de 24 horas de sol que serviu de inspiração para o disco: “Cantei a faixa-título em uma apresentação na semana de lançamento do álbum e todo mundo sabia a letra inteira. Até a estreia da turnê, que vai rodar o Brasil, as músicas vão ficar ainda mais latentes na vida das pessoas. Será algo grandioso”, afirma a cantora.

“Estamos muito animados com essa parceria e a possibilidade de produzir a turnê de uma das maiores artistas do Brasil na atualidade, ainda mais se tratando dessa obra prima que é CAJU. O Coala Music sempre teve um olhar humano e de longo prazo na relação com o público e com os artistas. A confiança da Liniker e de toda equipe no nosso trabalho mostra que estamos no caminho certo”, diz Victor Senedesi, diretor das áreas de Management e de Turnês do Coala Music.

Além das datas já anunciadas, a artista irá se apresentar no Festival Carambola, em Maceió, no dia 15 de novembro, com ingressos já à venda (acesse aqui); e no Festival Psica, em Belém, no dia 15 de dezembro (ingressos neste link).

Em breve, mais datas da turnê de CAJU serão reveladas.