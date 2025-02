Linhas terão novos nomes na região de Pirituba a partir de sábado (15)

Três linhas de ônibus que têm seu ponto inicial na Praça Vila Esperança, no Conjunto Habitacional Turística, terão mudança no seu nome a partir deste sábado (15/02). Atualmente, elas operam com o nome de Santa Mônica ou Vila Clarice e passarão a se chamar Hab. Turística.

Confira abaixo os novos nomes de cada linha:

– 8004/10 Santa Mônica – Term. Lapa passa a se chamar 8004/10 Hab. Turística – Term. Lapa

– 8008/10 Santa Mônica – Term. Pirituba passa a se chamar 8008/10 Hab. Turística – Term. Pirituba

– 8065/10 Vl. Clarice – Lapa passa a se chamar 8065/10 Hab. Turística – Lapa