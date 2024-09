Linhas terão desvios na região central para obras do Metrô a partir de sábado (21)

A SPTrans informa que, a partir de sábado (21), as linhas 5290/10 Div. Diadema – Term. Pq. Dom Pedro II e N604/11 Metrô Jabaquara – Term. Pq. Dom Pedro II terão desvios em seus itinerários em razão de interferência viária durante as obras do Metrô na Av. da Liberdade e Rua Vergueiro, entre as ruas Dr. Siqueira Campos e Br. de Iguape, na Liberdade, região central da cidade.

Acompanhe o desvio:

5290/10 Div. Diadema – Term. Pq. Dom Pedro II

N604/11 Metrô Jabaquara – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: normal até a Rua Vergueiro, Rua Dr. Siqueira Campos, Rua Tamandaré, Rua Galvão Bueno, Rua Br. de Iguape, Av. da Liberdade, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Atenção

Sentido Centro

Os passageiros que utilizam os pontos localizados na Av. da Liberdade números 655 e 899 terão como opção o ponto localizado na Av. da Liberdade nº 533.