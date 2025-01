Linhas serão alteradas temporariamente na Vila Matilde a partir de segunda-feira, 3

SPTrans informa que, a partir das 22h de segunda-feira (3), sempre com término previsto às 4h do dia seguinte, cinco linhas terão seus itinerários alterados temporariamente devido à interferência viária no Viaduto Carlos de Campos, na Vila Matilde, Zona Leste da cidade.

Confira as mudanças:

3459/10 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II

3459/21 Cem. da Saudade – Term. Pq. D. Pedro II

3459/24 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II

3462/10 Vila Santana – Term. Pq. D. Pedro II

3462/41 Jd. Vl. Nova – Metrô Tatuapé

Ida: normal até R. Alvinópolis, R. Mirandinha, R. Demini, R. Celina, Viaduto Dona Matilde, R. Joaquim Marra, Av. Conde de Frontin, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.