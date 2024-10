Linhas seletivas da EMTU ganham 15 ônibus zero km com nova tecnologia ambiental

Três linhas seletivas da Viação Urubupungá, que faz parte do Consórcio Anhanguera, foram renovadas esta semana com 15 ônibus zero km que ligam a região oeste da Grande São Paulo ao centro da capital, Metrô Paraíso e ABC. São os serviços 280 Osasco – São Bernardo, 378 Terminal Alphaville – Metrô Paraíso e 818 Alphaville – Metrô Armênia. As melhorias beneficiam cerca de 3 mil passageiros metropolitanos com 83 partidas diárias em cada sentido.

Os veículos, já cadastrados e inspecionados pela EMTU, são dotados de motor Euro 6 a diesel, tecnologia mais moderna e limpa, com menor emissão de poluentes. Os ônibus têm ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e entrada USB para carregamento de celular e dispositivos móveis.

Com essas inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 565 novos veículos zero km recebidos desde janeiro de 2023.