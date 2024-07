Linhas retornarão aos seus itinerários originais na Vila Industrial

A SPTrans informa que a partir de sábado (20) cinco linhas retornarão aos seus trajetos normais devido ao fim da interferência viária no cruzamento da Rua Dr. Zeferino do Amaral com a Rua Gonzaga de Campos, na região da Vila Industrial, na Zona Leste.

Acompanhe as mudanças:

476G/10 Jd. Elba – Ibirapuera

476G/41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Rua Anaí, Rua Gonzaga de Campos, Rua Prof. Zeferino do Amaral, Rua Maria Graham, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

3024/10 Vl. Industrial – Term. Vl. Prudente

4286/10 Vl. Industrial – Term. Vl. Prudente

Ida: normal até a Rua Anaí, Rua Gonzaga de Campos, Rua Prof. Zeferino do Amaral, Rua Maria Graham, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

N533/11 Term. Vl. Prudente – Jd. Planalto

Ida: normal até a Rua Maria Graham, Rua Prof. Zeferino do Amaral, Rua Gonzaga de Campos, Av. morais Costa, Rua Ana clara, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Anaí, Rua Gonzaga de Campos, Rua Prof. Zeferino do Amaral, Rua Maria Graham, prosseguindo normal.