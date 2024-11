Linhas metropolitanas da EMTU terão gratuidade para estudantes nos dias do ENEM 2024

As linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) terão gratuidade para todos os estudantes que vão realizar as provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

A medida valerá para todos os passageiros que utilizarem os ônibus intermunicipais em ambas as datas, 3 e 10 de novembro, no período das 9h às 21h, em todas as Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo.

Não será necessário apresentar comprovante de escolaridade ou qualquer outra documentação.

No feriado de Finados, sábado (2/11), as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU, vão operar com tabela horária de domingos e feriados. E no domingo (3/11), a programação das linhas intermunicipais seguirá o cronograma habitual de domingos. A operação será monitorada e, se necessário, haverá reforço na frota.

Informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.