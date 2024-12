Linhas estão com itinerários desviados temporariamente na região da Vila Mariana 

A SPTrans informa que, desde domingo (22), duas linhas estão com seus itinerários desviados, no sentido bairro, devido à interferência viária na Rua Coronel Diogo, no Jardim da Glória, região da Vila Mariana, na Zona Sul.

Acompanhe as mudanças:

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido Pça da República: sem alteração.

Sentido Gentil de Moura: normal até a Rua Cel. Diogo, Rua Rocha Galvão, Av. Dr. Ricardo Jafet, retorno, Av. Dr. Ricardo Jafet, Rua Paulo Bregaro, prosseguindo normal.

5705/10 Term. Sacomã – Metrô Vergueiro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Cel. Diogo, Rua Rocha Galvão, Av. Dr. Ricardo Jafet, retorno, Av. Dr. Ricardo Jafet, Rua Paulo Bregaro, prosseguindo normal.