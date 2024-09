Linhas da EMTU ganham 10 novos ônibus 0km para Carapicuíba, Francisco Morato e Barueri

Três linhas gerenciadas pela EMTU (Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos) ganharam reforço na frota com dez novos ônibus 0km, na Região Metropolitana de São Paulo.

Desde terça-feira (10), esses veículos começaram a circular nas linhas 392, 831 e 852, operadas pelas empresas Del Rey e Viação Cidade de Caieiras, do Consórcio Anhanguera, que atendem Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba e Francisco Morato.

A renovação da frota vai beneficiar cerca de 9 mil passageiros que utilizam diariamente os serviços. Os veículos adquiridos possuem motor Euro 6, tecnologia mais moderna e limpa do mercado a diesel, com menor emissão de poluentes.

Os ônibus são equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e entrada USB para carregamento de celular e dispositivos móveis.

Com as inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 491 novos veículos 0 km recebidos desde janeiro de 2023.