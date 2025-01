Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda informam manutenções programadas para esta semana

A ViaMobilidade mantém investimentos na modernização do sistema e, por isso, segue com a rotina de manutenções programadas, intensificadas fora dos horários de pico. As melhorias realizadas incluem trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, tudo em busca de mais segurança e eficiência da operação.

Nesta semana, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda passarão por intervenções nas seguintes datas:

Linha 8-Diamante

No dia 13 de janeiro, segunda-feira, das 23h à 0h, intervalos de aproximadamente 10 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri e intervalos de 20 minutos entre as estações Barueri e Itapevi.

No dia 19 de janeiro, domingo, das 8h à 0h, intervalos de aproximadamente 17 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda

No dia 18 de janeiro, sábado, das 20h à 0h, intervalos de aproximadamente 17 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal.

Também no domingo, dia 19 de janeiro, das 4h às 20h, intervalos de aproximadamente 17 minutos de Osasco até Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal. Após as 20h até a 0h, intervalos de aproximadamente 30 minutos no mesmo trecho.

Sobre a ViaMobilidade – Linhas 8 e 9

A ViaMobilidade Linhas 8 e 9 é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo. A Linha 8-Diamante é composta por 22 estações, ligando Júlio Prestes a Amador Bueno, com integração nas linhas 3-Vermelha e 7-Rubi. Já a Linha 9-Esmeralda, que conecta Mendes-Vila Natal a Osasco, possui 20 estações e faz integração com as linhas 4-Amarela, 5-Lilás e 8-Diamante. Futuramente, terá conexão também com a Linha 17-Ouro de monotrilho.