Linhas 4-Amarela e 5-Lilás transportam 4,6 milhões de foliões durante o Carnaval

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô transportaram mais de 4,6 milhões de pessoas durante as três semanas de festas de Carnaval em São Paulo. Ao todo, foram 9.416 viagens de trens em ambos os serviços, durante os fins de semana pré e pós-Carnaval, além do feriadão de quatro dias que agitou as ruas da Capital paulista.

Uma das principais rotas do Carnaval paulistano, a Linha 4-Amarela transportou 2,5 milhões de pessoas, somadas 632,4 mil passageiros no fim de semana que antecedeu o feriadão (3 e 4 de fevereiro), 1,2 milhão entre os dias 10 e 13, e mais 608 mil no último fim de semana. A parada mais acionada pelos foliões foi a Estação Paulista Pernambucanas, que registrou fluxo de 424,8 mil pessoas durante as datas, segundo a ViaQuatro, concessionária da linha.

Por sua vez, a Linha 5-Lilás recebeu quase 2,1 milhões de pessoas, sendo 526,7 mil no fim de semana que antecedeu o feriado, 1 milhão durante o Carnaval e 483,6 mil no fim de semana seguinte. A Estação AACD-Servidor foi a parada com maior fluxo, com mais de 100 mil passageiros atendidos pela ViaMobilidade, empresa responsável pelo serviço.

Durante as festividades, a ViaQuatro e ViaMobilidade implementaram espaços instagramáveis e os sinais sonoros alusivos ao Carnaval nos trens e em estações. As concessionárias também realizaram entregas de adereços aos foliões e, na Linha 5-Lilás, teve até um trem estilizado com uma máscara carnavalesca até o último domingo (18).

Para as atrações do pós-Carnaval previstas no próximo fim de semana em São Paulo, a ViaQuatro e ViaMobilidade seguirão com reforços no AAS (Agentes de Atendimento e Segurança), que estarão a postos para reforçar a segurança e orientar os passageiros, e oferta de trens em ambas as linhas.