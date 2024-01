Linhas 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô terão alterações no fim de semana para serviços de melhorias 

Ao longo desse fim de semana, as linhas 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô terão alterações no funcionamento para serviços de melhorias. No sábado (20), a Linha 15 estará fechada das 4h40 às 13h, com atendimento pelos ônibus gratuitos do Paese. Já no domingo (21), a Linha 3 terá intervenções na estação Artur Alvim e Patriarca-Vila Ré para a instalação de Portas de Plataforma.

Sábado | Linha 15-Prata

Entre 4h40 e 13h, a Linha 15-Prata estará fechada em toda extensão, de Vila Prudente a Jardim Colonial, para os trabalhos no sistema de sinalização e controle dos trens. Durante esse período, o Metrô vai disponibilizar ônibus do sistema Paese, que vão atender os passageiros gratuitamente em todo o trajeto da linha.

Domingo | Linha 3-Vermelha

Entre 4h40 e 14h, a estação Artur Alvim terá uma plataforma bloqueada para a instalação das Portas de Plataforma, que ampliam a segurança. Por conta disso, os passageiros utilizarão a mesma plataforma nas estações Artur Alvim e Patriarca-Vila Ré (devido aos aspectos das vias de circulação dos trens) para embarque e desembarque nos dois sentidos da linha. Ao longo desse período, o intervalo de circulação dos trens em toda a Linha 3 será maior, já que os trens vão circular por uma única via no trecho entre essas duas estações.

Funcionários do Metrô vão orientar os passageiros para auxiliar o embarque e desembarque dos passageiros. Também serão emitidas mensagens sonoras nas estações e trens, além de cartazes afixados nas estações.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento das linhas, o passageiro também poderá se informar por meio da Central de Informações do Metrô, que atende diariamente das 5h à 0h, pelo telefone 0800-770-7722.