Linha Uni cria programa de visitas às obras da Linha 6-Laranja

A Linha Uni, concessionária responsável pela implantação e operação da Linha 6-Laranja de metrô, lança um novo projeto de visitas guiadas às suas obras. O Programa #V6naLinha foi criado para receber a comunidade, universitários e demais públicos interessados em conhecer de perto o andamento da maior obra de infraestrutura em construção na América Latina. A iniciativa atende à crescente demanda da população do entorno do futuro ramal e para contribuir com o desenvolvimento acadêmico de universitários.

As visitas ocorrerão duas vezes por mês em grupos de até 15 pessoas, no canteiro de obras da Estação Santa Marina. Na chegada, o grupo assistirá uma apresentação sobre o projeto da Linha 6-Laranja e, na sequência, seguirá para uma caminhada no interior da estação em implantação. A visita terá duração total de aproximadamente duas horas. “Essa é uma oportunidade muito enriquecedora para o público universitário, vizinhos da obra, futuros engenheiros e outros interessados. Poder conhecer uma parte da história da mobilidade de São Paulo sendo construída e ter contato com um projeto como a da Linha 6-Laranja é marcante na vida de qualquer pessoa”, afirma Mariana Benega, responsável pelo programa de visitas da área de Comunicação Corporativa.

Para acessar o interior da obra, é imprescindível que os participantes usem calças compridas e camisetas de manga longa. A Linha Uni fornecerá os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários. A captura de imagens será permitida em locais autorizados, respeitando regras de segurança. E a participação é gratuita.

Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se inscrever para participar do Programa #V6naLinha. As inscrições podem ser feitas por meio dos seguintes canais de atendimento: Central de Atendimento: 0800 580 3172, formulário no site da Linha Uni https://www.linhauni.com.br/contato ou presencialmente nas Centrais de Relacionamento nos canteiros de João Paulo I e Brasilândia. Em todos eles, é essencial fornecer um e-mail para o envio de orientações e confirmações.

A Linha 6-Laranja de metrô ligará a Brasilândia, na zona norte, à Estação São Joaquim, na região central da cidade, e transportará mais de 630 mil passageiros por dia. Com o novo ramal, o tempo de deslocamento neste trajeto, que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia, será reduzido para apenas 23 minutos. A concessionária é responsável pela retomada do projeto da Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo, que conta com investimento comprometido de mais de R$18 bilhões.