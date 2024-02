Linha Circular Universitária é implementada no programa Tarifa Zero de São Caetano

Começa nesta segunda-feira (19) a operação da nova linha de ônibus de São Caetano do Sul: a linha Circular Universitária. Os dois veículos em operação fazem um trajeto que passa por todos os campi da USCS, ETEC/Fatec e Instituto Mauá de Tecnologia, atendendo, desta forma, a todas as instituições de ensino superior no município.

Vereador Tite Campanella; Leandro Prearo, reitor da USCS; vice-prefeito Dr. Seraphim e prefeito José Auricchio conversam dentro do novo ônibus (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A linha foi anunciada na última sexta-feira pelo prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, que esteve no dia acompanhado de Leandro Prearo, reitor da USCS, na garagem da Viação Padre Eustáquio (VIPE). Em coletiva de imprensa realizada no local, Auricchio afirma que o serviço “em última análise, é um reforço do Tarifa Zero.” O prefeito ressaltou também que foi o planejamento e apoio da USCS que permitiu que o novo itinerário fosse criado.

“É um sonho antigo da USCS poder ligar os campi à estação e também entre si,” declara Leandro Prearo, “de modo adequado, com segurança e com conforto.” É importante ressaltar que, embora a linha carregue no nome a referência às instituições de ensino, qualquer cidadão pode utilizá-la, sendo aluno delas ou não. Assim como nos demais ônibus de São Caetano, seu serviço é gratuito.

Prefeito José Auricchio Júnior em ônibus da nova linha Circular Universitária (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Os dois veículos que entraram em operação hoje são semi-novos, mas atendem os mesmos padrões de qualidade dos demais que circulam em São Caetano, possuindo ar-condicionado e wi-fi. A frota municipal chega, desta forma, a 61 carros — sendo seis destes parte da reserva técnica da empresa concessionária.

Itinerário da Linha Circular Universitária

Carlos Henrique Silveira, CEO da VIPE, conta que os ônibus partem do campus Barcelona da Universidade de São Caetano do Sul e seguem pela Avenida Goiás até chegar ao centro. Lá, eles atendem seus dois campi e parte para a USCS da Conceição. Por fim, os veículos passam pela Fatec e chegam à Mauá. O trajeto conta com 20 paradas pelo município, e deve atender cerca de 2.500 estudantes diariamente.