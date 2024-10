Linha 8-Diamante terá operação PAESE neste fim de semana

A linha 8-Diamante terá alterações na operação em um pequeno trecho de sua extensão neste fim de semana (2 e 3/11), feriado de Finados, em razão de obras da futura estação Ambuitá, realizadas pela ViaMobilidade Linhas 8 e 9. Por questão de segurança, a rede aérea será desligada, causando a interrupção da operação no trecho entre as estações Itapevi e Amador Bueno das 4h à 0h no sábado (2) e domingo (3). Para atender esse trecho, serão disponibilizados ônibus gratuitos da operação PAESE nos dois sentidos até a estação seguinte.

Os passageiros que precisarem se deslocar entre essas duas estações, deverão utilizar ônibus da operação PAESE. Nos demais trechos da linha a operação estará normal.

Para auxiliar os passageiros, todas as informações serão destacadas nos canais oficiais da concessionária, por meio de cartazes nas estações, e com orientações sobre as opções de deslocamento para cada sentido. Haverá também orientação dos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) e por avisos sonoros, tanto nas estações como no interior dos trens.

Serviço

Operação PAESE entre Itapevi e Amador Bueno

Dias 2 e 3 de novembro – Entre 4h e 0h