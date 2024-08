Linha 4-amarela em São Paulo terá operação parcial no fim de semana

A linha 4-amarela do metrô de São Paulo, operada pela ViaQuatro, terá operação especial neste fim de semana (17 e 18), por solicitação da LinhaUni, devido à passagem de tuneladora sob o túnel da ViaQuatro para a construção das obras da linha 6-laranja.

Em razão disso, o trajeto entre as estações Paulista-Pernambucanas e República será realizado pelos ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência).

Da República até a estação Luz, os passageiros deverão utilizar o Paese sobre trilhos. Essa mudança acontecerá no sábado (17) e no domingo (18), das 4h40 à meia-noite, e não afetará o restante da linha, entre as estações Vila Sônia e Paulista-Pernambucanas.

Os passageiros, segundo a ViaQuatro, estão sendo orientados por meio de avisos sonoros, placas e vídeos que serão veiculados nas telas das estações e trens da linha operada pela concessionária.