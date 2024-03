Linha 4-Amarela do Metrô de SP apresenta falha na manhã desta terça-feira

Uma falha em equipamento de via provocou transtornos para os passageiros que utilizaram a Linha 4-Amarela entre a madrugada e a manhã desta terça-feira, 5. De acordo com a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, a falha foi registrada por volta das 4h40, entre as estações Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro e Morumbi.

Por volta das 5h, a circulação entre as estações citadas passou a operar com velocidade reduzida. Nos demais trechos, entre Luz e Morumbi, a circulação não sofreu impactos.

A concessionária disse ainda que os passageiros foram alertados por avisos sonoros nos trens, nas estações e nos canais oficiais da ViaQuatro. Por volta das 8h30, a concessionária informou que a situação já estava normalizada.