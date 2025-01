Linha 3002/10 terá mudança em seu trajeto no Jardim Mabel na Zona Leste da cidade

3002/10 Jd. Mabel – São Miguel.

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Manuel Rodrigues Santiago, Rua Lourenço Franco do Prado, Rua Eugênio Grieco, Rua Dr. Humberto Cerruti, Rua Dr. César Cortes Sigaud, Rua Alessandro Magnasco, Rua Pierre Varney, Rua Estevão Livolsi, Rua Francisco Ascânio, Rua Soares de Bulhões, Rua Francisco Banelli, Rua Lourenço Franco do Prado, Rua Manuel Rodrigues Santiago, prosseguindo normal.



Atenção



Os passageiros que utilizam o ponto de parada localizado na rua Francisco Banelli, 155, no sentido bairro, terão como opções as paradas da Rua Francisco Ascânio (próximo à Rua Soares de Bulhões) e Rua Francisco Banelli (próximo à Rua Lourenço Franco do Prado).