Linha 2-verde do Metrô terá velocidade reduzida neste domingo (4)

Trens da linha 2-verde do Metrô de São Paulo circularão neste domingo (4) com restrição de velocidade e maior tempo de parada nas plataformas em toda a sua extensão. A operação diferenciada apoia os trabalhos de construção do novo túnel para passageiros entre as estações Consolação (2-verde) e Paulista (4-amarela).

Durante todo o dia, os trens circularão por via única no trajeto entre a Brigadeiro e a Consolação. Segundo a companhia, essa intervenção deverá se repetir em outras datas conforme o andamento da obra.

Orçado em R$ 60 milhões, o novo túnel teve suas obras iniciadas em novembro de 2022, ainda na gestão Rodrigo Garcia (PSDB), e tem prazo de construção de três anos.

A passagem com 90 metros de extensão e profundidade entre 20 e 25 metros beneficiará 18 mil passageiros por hora entre as duas linhas. A proposta é distribuir melhor o fluxo entre as estações, liberando a atual ligação apenas para quem segue em um sentido único.

A estrutura também vai contar com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

Segundo o Metrô, a construção utiliza o método austríaco Natm, no qual primeiro é feita a escavação até se chegar à profundidade desejada e, depois, é feita a escavação horizontal até o ponto de destino.