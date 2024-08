Linha 2-Verde do Metrô terá operação diferenciada no domingo

No próximo domingo (4), durante toda a operação, os trens da Linha 2-Verde circularão por via única (singela) entre as estações Brigadeiro e Consolação para a realização de atividades programadas que antecedem a construção do novo túnel que vai interligar as estações Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista (Linha 4-Amarela).

Em razão da interdição deste trecho, os trens circularão com restrição de velocidade e maior tempo de parada em toda extensão da linha.

Essa intervenção deverá se repetir em outras datas conforme o andamento dos trabalhos.

Novo túnel

O novo túnel terá cerca de 90 metros de extensão e profundidade que vai variar entre 20 e 25 metros. A estrutura também vai contar com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

A nova passagem terá capacidade para receber 18 mil pessoas por hora, distribuindo o fluxo e proporcionando uma conexão com mais espaço para circulação, liberando a atual ligação para ser usada apenas para quem segue num sentido único.