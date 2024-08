Linha 2-Verde do Metrô terá operação com restrição e maior intervalo neste domingo

Neste domingo (25), a operação dos trens na Linha 2-Verde será realizada com restrição de velocidade e maior intervalo entre as viagens durante todo o dia.

No trecho entre as estações Brigadeiro e Consolação, as composições circularão por uma única via.

Esta estratégia será adotada para a continuidade das intervenções programadas que vêm sendo realizadas para a construção do novo túnel que vai interligar as estações Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista (Linha 4-Amarela).

Essa intervenção vem sendo realizada aos domingos para minimizar os impactos na operação aos passageiros, mas poderá se repetir em outras datas, conforme o andamento dos trabalhos.

Nova interligação das linhas 2-Verde e 4-Amarela

O novo túnel terá cerca de 90 metros de extensão e profundidade que vai variar entre 20 e 25 metros. A estrutura também vai contar com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

A nova passagem terá capacidade para receber 18 mil pessoas por hora, distribuindo o fluxo e proporcionando uma conexão com mais espaço para circulação, liberando a atual ligação para ser usada apenas para quem segue num sentido único.