Linha 15-Prata passará a ter operação 100% automatizada aos sábados

A partir deste sábado (7), a Linha 15-Prata passará a ter a operação dos trens 100% automatizada ao longo dos fins de semana. A ampliação dos dias segue o plano da empresa de implantação gradativa deste formato, para o qual a linha foi concebida e que vem sendo adotado de forma bem-sucedida aos domingos, desde 18 de agosto.

Nesta fase de operação 100% automatizada aos sábados e domingos, os operadores ainda seguem embarcados dentro dos trens. Mais adiante, a linha passará a funcionar assim nos dias úteis fora de horário de pico, até a evolução para todos os dias e períodos. Como informado desde o início, nenhum condutor perderá o emprego. Parte desses colaboradores seguirá na própria linha em atendimento remoto nas estações e centro de controle, enquanto outros serão realocados para as demais linhas do Metrô. Com isso, o número de trens da Linha 15-Prata também deverá aumentar gradativamente e será possível ter mais agilidade nas estratégias de operação.