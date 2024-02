Linha 12-Safira da CPTM volta a operar normalmente após entrega de obras

A Linha 12-Safira da CPTM, uma das mais importantes vias de acesso da zona leste de São Paulo e região do Alto Tietê ao centro da capital paulista, volta com a circulação normal a partir desta quarta-feira (14/02), após conclusão das obras para instalação de Aparelhos de Mudança de Via em X. Os testes para liberação entre as Estações Brás e Tatuapé começaram na quinta-feira (8), com as composições circulando sem passageiros, e a operação assistida no sábado (10), com a circulação sendo realizada com passageiros.

A interdição aconteceu em 26 de dezembro para realização das obras de instalação de novos Aparelhos de Mudança de Via (AMVs), formando dois travessões (em formato de X), para facilitar a chegada e partida das composições na Estação Brás, permitindo maior fluidez na circulação dos trens.

“As equipes de manutenção e operação da CPTM trabalharam ininterruptamente para que as obras finalizassem o mais rápido possível, assim conseguimos entregar a operação normalizada com todas as melhorias 11 dias antes do previsto”, afirma o presidente da CPTM, Pedro Moro.

Além da instalação do AMV, obras na rede aérea e em sistemas de sinalização foram necessárias. Todos os equipamentos foram fabricados com exclusividade para a CPTM, atendendo todos os requisitos necessários para promover as melhorias esperadas aos passageiros.

A Linha 12-Safira possui 13 estações que atravessam a zona leste de São Paulo e municípios do Alto Tietê, ligando as estações Brás, no centro da capital paulista, e Calmon Viana, no município de Poá. Em 2023 a linha transportou, em média, 263 mil pessoas por dia útil, pelos seus 39 quilômetros de extensão.