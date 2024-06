Linha 11-Coral da CPTM volta a operar com dois loops em horários de pico a partir de segunda (3)

A partir desta segunda-feira (03/06) a CPTM retorna a estratégia de circulação na Linha 11-Coral com apenas dois loops. Entre segunda e sexta-feira, nos horários de pico (das 5h30 às 9h e das 16h às 20h), os trens que saem da Estação da Luz terão como destino a Estação Guaianases (loop interno) e a Estação Estudantes (loop externo), com intervalos médios programados de 3,5 e 7 minutos, respectivamente. No sentido oposto, os trens que saem da Estação Estudantes também seguirão até a Estação da Luz.

Conforme anunciado em abril, na sexta-feira (31/05), os trens da Linha 11-Coral já adotaram a estratégia de dois loops nos horários de picos da manhã e da tarde como teste para garantir a segurança na circulação.

O trecho entre as estações Suzano e Estudantes, no município de Mogi das Cruzes, é cortado por seis passagens em nível (PN) que impõem restrição de velocidade às composições que passam pelos locais, o que interfere pontualmente no tempo de viagem no trajeto. A redução da velocidade dos trens é necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres, sendo quatro delas destinadas a passagens de veículos e pedestres e outras duas exclusivas para passagens de pedestres. Por estes motivos, o encerramento dessas travessias é fundamental para que a CPTM possa aumentar a velocidade de circulação dos trens e diminuir o intervalo médio entre composições no trecho da região do Alto Tietê, beneficiando os passageiros de toda a linha.

A CPTM continuará atenta aos resultados operacionais na Linha 11-Coral e poderá adotar novas estratégias sempre visando melhorar a fluidez na circulação.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.