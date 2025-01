Linha 1-Azul do Metrô terá funcionamento parcial neste domingo (26)

O Metrô informa que a Linha 1-Azul seguirá funcionando apenas entre Jabaquara e Santana neste domingo (26), devido aos danos causados pela chuva que atingiu a estação Jardim São Paulo e a região metropolitana na última sexta-feira (24). As estações Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Tucuruvi permanecem fechadas para continuidade dos trabalhos de manutenção, com atendimento feito por ônibus gratuitos do Paese.

Desde sexta-feira à noite, cerca de 200 pessoas atuam para restabelecer a operação. Já foram concluídos os serviços de drenagem, lavagem da via, limpeza das áreas internas, restabelecimento dos sistemas eletroeletrônicos e reforço estrutural do muro do acesso, danificado pela força da água.

Atualmente, os trabalhos focam na análise e ajustes dos sistemas de alimentação elétrica, sinalização e controle dos trens para garantir segurança antes de liberar a circulação. O Metrô lamenta o transtorno aos passageiros e mantém uma força-tarefa ininterrupta para a retomada total da operação na Linha 1-Azul.