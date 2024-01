Lindsay Lohan está ‘muito decepcionada’ com piada feita em novo filme de ‘Meninas Malvadas’

O novo “Meninas Malvadas”, em cartaz nos cinemas brasileiros, deixou a atriz Lindsay Lohan decepcionada com uma cena específica. A parte em questão faz referência a um vídeo de 2006 que fala sobre a protagonista da produção original de 2004.

“Lindsay ficou muito magoada e decepcionada com a referência no filme”, disse Leslie Sloane, representante da atriz ao jornal The Messenger.

Em uma das partes da produção, a personagem interpretada pela cantora Megan Thee Stallion diz “estamos voltando ao vermelho. ‘Fire crotch’ dos anos 2000 está de volta!”.

“Fire crotch” significa “virilha de fogo” e foi usada pelo socialite Brandon Davis em 2006 durante uma noite em Los Angeles com Paris Hilton.

O veículo afirma que entrou em contato com Tina Fey, escritora do filme, e a Paramount, mas não teve resposta.