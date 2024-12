Limpeza urbana: caminhões ganham decoração natalina na capital paulista

Os caminhões de coleta de resíduos e triciclos elétricos serão transformados em verdadeiros símbolos natalinos a partir desta quarta-feira (11). A ação é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Regula, em parceria com as concessionárias Loga e Ecourbis.

“É uma oportunidade de transmitir mensagens de renovação e gratidão aos paulistanos, ao mesmo tempo em que reconhecemos a dedicação desses profissionais, que enfrentam sol e chuva para garantir que a cidade permaneça limpa e acolhedora”, afirma o diretor presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Neto.

Com concentração a partir das 18h, na Avenida São João – Vale do Anhangabaú, a primeira carreata está programada para hoje (11/12). O desfile começará às 19h e passará por pontos emblemáticos da cidade como a Prefeitura de São Paulo, Viaduto do Chá, Avenida Rebouças, Avenida Paulista, Parque Ibirapuera e a Avenida 23 de Maio. O encerramento será no Museu do Ipiranga.

Quem não puder acompanhar terá outra oportunidade na próxima quarta-feira (18), quando a carreata repetirá o trajeto, com o objetivo de iluminar as ruas da cidade com sua mensagem de esperança e gratidão.

Homenagem

Além de celebrar o Natal, a carreta é uma forma de homenagear os profissionais da coleta de resíduos, destacando seu trabalho, que é essencial para a saúde pública e o meio ambiente, mas que muitas vezes passa despercebido.

Os veículos, especialmente decorados e iluminados, percorrerão as ruas da capital, levando mensagens de fraternidade, solidariedade e paz.