Lílian Rocha divulga seu álbum de estreia, “Do Nilo”

Lílian Rocha apresenta seu primeiro álbum de estúdio, “Do Nilo”, explorando as conexões entre a arte brasileira e as músicas de Áfricas diversas, celebrando a cultura afro-diaspórica. Com treze faixas, o disco já está disponível em todas as plataformas digitais.

Misturando sonoridades de canções populares brasileiras, musicalidades africanas (Magreb e Oeste Africano) e jazz, “Do Nilo” é fundamentado nas experiências de Lílian como cantora e pesquisadora dessas sonoridades. “Esse trabalho transmite uma mensagem de reconhecimento histórico da cultura brasileira em sua dimensão afro-diaspórica e dos diálogos interculturais entre a América e a África”, comenta Lílian.

Influenciada por Lélia Gonzalez, Lílian Rocha propõe uma possibilidade de escrita a partir da perspectiva de uma mulher negra, brasileira e cosmopolita, destacando a legitimidade das mulheres negras brasileiras na construção da memória e na projeção de um futuro compartilhado entre Brasis e Áfricas. “Este projeto é uma fotografia de uma cena musical preta em São Paulo, Brasil e até de algumas das africanidades em diáspora e conexão no agora”, acrescenta a cantora.

O lançamento conta com colaborações especiais de Bia Doxum, co-autora e intérprete em “O Perfume do Caju”, Josyara em “Cumbuca”, Ballet Koteban em “Brinco de Princesa de Mali”, Lenna Bahule em “Amefricana”, Júlia Tizumba e Amauri Falabella em “Ventre Minas” e Jota.Pê em “Lua Nova”. Como co-diretor musical, o moçambicano Otis Selimane também assina o trabalho.

O videoclipe de “Brinco de Princesa de Mali” será lançado no segundo semestre de 2024. Já estão disponíveis no YouTube os videoclipes de “Raiz Forte”, “Gracinha”, “O Perfume do Caju” e “Cumbuca”.