Lil Whind retorna ao Rock in Rio para fechar o palco Supernova com convidados especiais

Whindersson Nunes, um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro, volta ao Rock in Rio na edição deste ano seu pseudônimo Lil Whind. O artista encerra o palco Supernova na quinta-feira (19), acompanhado de Omni Black, Yas, Arthur e Soares como convidados especiais, e prepara uma performance com toda a versatilidade que traz à sua persona.

Lil Whind iniciou sua trajetória musical em 2019 e deixou sua marca no Rock in Rio em 2021, mesmo ano em que estreou nos palcos. Seu estilo irreverente mescla trap e rap com letras bem-humoradas, dentre sucessos como “Piauí”, “Cerrado” e “Trap do Gago”. Em 2023, lançou o álbum “Gota D’Água”, consolidando ainda mais seu talento musical.

Conhecido por sua versatilidade, Whindersson iniciou sua carreira no YouTube, conquistando o Brasil com vídeos humorísticos autênticos. Além de suas incursões musicais, Whindersson continua a arrastar multidões com seu espetáculo de humor “Efeito Borboleta”. Recentemente, reuniu 15 mil pessoas em um estádio em Teresina, apresentando-se no maior palco de comédia já visto no Brasil. Em paralelo, o artista também se destaca no boxe, com uma luta marcada para novembro nos Estados Unidos contra Neeraj Goyat, em um evento da Netflix.

Com mais de 100 milhões de seguidores somados no Instagram e YouTube, Whindersson Nunes segue sendo uma das figuras mais influentes da internet brasileira. Sua trajetória reflete uma arte multifacetada, e seu retorno ao Rock in Rio promete mostrar, mais uma vez, sua capacidade de surpreender o público.