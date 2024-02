Liga Play: Campeonato de Fifa e Free Fire acontecerá presencialmente em São Paulo

Liga Play, campeonato gratuito organizado pela Chicarelo Entretenimento com apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da cidade de São Paulo, acontecerá presencialmente no CEU São Mateus. O evento será realizado nos dias 24 e 25 deste mês e contará com a presença de influenciadores, imprensa e torcedores.

O campeonato conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, que acredita no projeto e na importância de trazer o esporte eletrônico para a comunidade, ajudando as crianças e adolescentes a saírem das ruas e poderem ter um futuro melhor. “A Liga Play foi desenvolvida para ser um agente transformador na carreira de pro players da periferia. Os campeonatos buscam aproximar esses jovens do sonho de se destacar no segmento gamer, ao mesmo tempo em que para a Liga Play, há uma excelente oportunidade de descobrir e dar visibilidade aos novos talentos.”, explica Alexandre Chicarelo, fundador da Chicarelo Entretenimento, idealizadora do evento.

No sábado, 24 de fevereiro, será a disputa de Fifa (FC24) a partir das 9h. O campeonato terá a presença de Tio Pedro Joga, Allan Cururu, Wendel Lira, João Castro, Ashura, Gui Marcondes e Renatinho, que comandarão a apresentação, comentários e muito bate-papo com a galera. O torneio será em formato de 1×1 (um jogador contra o outro) com o primeiro colocado levando um Playstation 5 e o segundo um XBox Séries S.

Já no domingo 25 de fevereiro, será o torneio de Free Fire, na modalidade Squad (times de cinco jogadores) em mapa aberto. O torneio começará às 13h e os 12 melhores times das qualificatórias disputarão o primeiro lugar, que levará como premiação cinco smartphones Moto G14 e troféu, e o segundo e terceiro lugar receberão medalhas oficiais da Liga Play e um fone gamer. No domingo também teremos a presença de influenciadores famosos do cenário do Free Fire, como João Castro, Luan Marinho, Renatinho e Ashura.

Além dos times participantes, a plateia também poderá concorrer a um smartphone Moto G14 que será sorteado nos dois dias.

“Jamais imaginei que esses jogos se tornariam minha vida e minha profissão, até o dia em que produzi um campeonato de Free Fire e entrei de cabeça no mundo dos games profissionais. Desde então, venho trabalhando incansavelmente, dia e noite, para progredir, sem jamais esquecer de minhas origens e da razão pela qual estou aqui: não apenas para mudar minha própria vida, mas também para impactar positivamente a vida de todos que eu puder!”, comenta Renato “Renatim” Costa, um dos organizadores do campeonato e streamer.

O CEU São Mateus está localizado na Rua Curumatim, 201 – Parque Boa Esperança, São Paulo – SP, 08341-240.

