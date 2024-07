Liga Forte União recusa proposta, e SBT não vai transmitir Brasileirão 2025

A Liga Forte União (LFU) recusou a proposta do SBT para transmissão de jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro em 2025.

O SBT retirou a proposta de R$ 2,6 bilhões para transmitir o Brasileirão a partir da próxima temporada.

Em nota, a emissora afirmou que soube extraoficialmente da negativa da LFU e que desiste após não ter uma resposta formal.

A Liga Forte União reúne Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, América-MG, Cuiabá, Criciúma e Juventude, na Série A, além de equipes como Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR em divisões inferiores.

Veja a nota oficial do SBT:

O SBT informa que havia formalizado junto à Liga Forte União uma proposta para transmissão de jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro de futebol a partir de 2025. A liderança da emissora foi informada, por telefone e extraoficialmente, que sua proposta não seria aprovada e aguardava um retorno formal dos organizadores até o final da tarde desta segunda-feira (29/7) a respeito do resultado desta concorrência. Como não houve, comunicamos que o SBT decidiu retirar a sua proposta deste pleito esportivo.

Reafirmamos o compromisso do SBT de seguir investindo em sua programação com programas e transmissões esportivas, exibindo sempre as melhores competições e com um time de narradores, apresentadores e comentaristas de primeira para atender os espectadores e o mercado publicitário.