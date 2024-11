Líderes globais do G20 se hospedam em hotéis luxuosos do Rio e exploram encantos cariocas

Durante a recente Cúpula do G20, encerrada nesta terça-feira (19), as delegações de diversas nações se hospedaram em alguns dos hotéis mais sofisticados da Zona Sul do Rio de Janeiro. Localizados predominantemente nos bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon, esses estabelecimentos receberam chefes de estado e representantes de alto escalão.

Informações obtidas indicam que a maioria dos líderes mundiais optou por acomodações em Copacabana. Entre os hotéis escolhidos estão o Fairmont, que acolheu delegações do Brasil, França, Alemanha, Austrália e Canadá; o emblemático Copacabana Palace, que recebeu visitantes dos Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul; e o Hilton Copacabana, onde ficaram hospedadas as delegações dos Estados Unidos e Indonésia.

Outros hotéis da região também abrigaram participantes do evento: o Othon hospedou Argentina e Uruguai; o Emiliano foi escolhido pela Arábia Saudita; enquanto o Miramar By Windsor recebeu a delegação italiana. Países como Portugal, Angola, Reino Unido, Espanha e China optaram por hotéis em outras áreas nobres como Ipanema e Leblon.

Além das obrigações oficiais, os chefes de estado também aproveitaram para explorar a cidade. O presidente francês Emmanuel Macron foi visto correndo na Praia de Ipanema na manhã de terça-feira e jantou no Empório Jardim em Botafogo na noite anterior. Macron demonstrou simpatia ao interagir com ciclistas e pedestres durante um passeio noturno pela orla de Copacabana.

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, também desfrutou das atrações locais ao visitar Santa Teresa por bondinho e saborear pratos típicos da culinária local. Em outra ocasião, ele foi flagrado correndo na orla de Copacabana.

Este evento de grande magnitude não apenas reuniu líderes globais em torno de discussões importantes, mas também mostrou um pouco da cultura carioca aos visitantes ilustres. A cidade do Rio de Janeiro teve uma oportunidade única de ser vitrine para o mundo durante a realização da cúpula.