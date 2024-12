Liderança sem ego e aberta ao diálogo impulsiona inovação em equipes

Transformar erros em oportunidades de aprendizado e encorajar equipes são uma das missões de uma liderança transparente, que deixa o ego de lado e promove a liberdade de expressão. De acordo com executivos e cases apresentados durante o 2º Summit Internacional de Segurança Psicológica, promovido pelo Instituto de Segurança Psicológica (IISP) em São Paulo, uma das maiores missões do líder atual é criar um ambiente de segurança psicológica e que abra espaço para que todos possam ser ouvidos.

Patricia Ansarah, fundadora do IISP e idealizadora do Summit, ressalta que a segurança psicológica nas empresas vai além da criação de um ambiente saudável e produtivo, mas coloca o líder como responsável por promover um espaço onde todos se sintam livres para serem ouvidos. “Quando cada pessoa se sente segura para compartilhar ideias e opiniões, a equipe se fortalece e a inovação acontece de forma natural. Essa é uma das missões do líder, ser um facilitador do diálogo e do crescimento coletivo”, explica.

Em vista disso, o executivo Nélio Bilate bserva que líderes empáticos são mais eficazes em suas funções. “Um líder deve acessar sua criança interior, trazendo leveza e liberdade ao ambiente, com a missão de promover a segurança psicológica, ouvindo mais”, ressalta. Ele enfatiza que as empresas precisam saber abordar os erros de maneira aberta e clara, sem atribuir culpas. “Precisamos entender que os erros são fundamentais para a inovação”, conclui.

Ele também ressalta que a falta de uma visão voltada para a segurança psicológica resulta em perdas cumulativas, gerando uma série de consequências negativas. “As organizações refletem as sociedades globais e um mundo que está doente”, enfatiza.

Importância da transparência

Também executivo, Alexandre Carreteiro compartilha a visão de que os erros devem ser analisados de forma mais abrangente. “Costumo afirmar que o feito é melhor do que o perfeito. Quando um erro ocorre, é essencial ter transparência sobre o que funcionou e o que não funcionou, além de proporcionar liberdade para que as pessoas possam se expressar”, ressalta.

No que diz respeito à diversidade de ideias sobre um erro, diferentes pontos de vista e abordagens enriquecem a discussão e aumentam as chances de encontrar soluções inovadoras. “Times diversos são mais eficientes, inovadores e melhores. Hoje, é essencial uma gestão de carreira que ajude a encontrar propósito e adote um pensamento de longo prazo”, destaca Alexandre.

A executiva Iris Pereira Barbosa Barreira ressalta que o medo é uma constante na vida humana, especialmente o medo do novo, mas pode ser transformado quando se entende sua origem e o que o motiva, muitas vezes associado à pressão. “Na minha trajetória, o medo veio da ideia de que ‘preciso acertar’, devido às grandes expectativas sobre mim. O que me ajudou a enfrentar esse medo foi estar sempre atenta às oportunidades”, compartilha.